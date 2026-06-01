CTS Eventim-Aktie // Guter Jahresstart macht Hoffnung

Die CTS Eventim-Aktie (547030) erlebte in den vergangenen Monaten eine rasante Talfahrt. Von Kursen um 114 Euro ging es bis unter die 50-Euro-Marke. Nun sind aber klare Erholungstendenzen zu erkennen. Denn der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter ist mit viel Schwung ins neue Jahr gestartet und hat dabei die Analysten positiv überrascht.

Im Frühjahr hatte CTS Eventim hingegen enttäuscht. Speziell ein unklarer Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026 konnte die Experten gar nicht überzeugen, was zu einer neuerlichen Kursschwäche führte. Dies drückte den Titel auf ein Zwischentief bei 48,50 Euro, was dem niedrigsten Kursniveau seit 2022 entsprach.

Nun steigerte der Konzern den Umsatz im ersten Quartal überraschend um 23 Prozent auf 613,5 Millionen Euro. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) kletterte gleichzeitig um 18,5 Prozent auf 118,9 Millionen Euro. Damit lag die entsprechende Marge unverändert bei 19,4 Prozent.

CEO Klaus-Peter Schulenberg betonte dabei, dass sich insbesondere das Segment Live Entertainment sehr dynamisch entwickelte. Er verwies dabei auf die internationale Aufstellung des Konzerns, die die Grundlage für eine nachhaltig positive Entwicklung bilden soll. Der Vorstand bestätigte dabei die Ziele für das Gesamtjahr, die allerdings weiter relativ unklar formuliert bleiben. CTS soll dabei lediglich einen Zuwachs beim Umsatz und beim operativen Ergebnis erreichen.

Die CTS-Aktie erholt es sich trotzdem nach den Q1-Daten. Sie kletterte vom Tiefstand bis über die 60-Euro-Marke. Allerdings ist der Abwärtstrend noch nicht nachhaltig gebrochen. Daher gibt die Charttechnik noch kein grünes Licht für Aktienkäufe. Demgegenüber zeigt die Fundamentalbewertung schon relativ attraktive Werte auf. So liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei 17 und die Dividenden-Rendite immerhin bei rund zwei Prozent.

Trotzdem bevorzugen wir eine defensivere Herangehensweise via Discount-Zertifikat, die dank der hohen Volatilität der Aktie recht attraktive Konditionen aufweisen. Unser Favorit ist ein Discounter (FD60UH), dessen Beobachtungstag am 18. Dezember 2026 ansteht. Geht die Aktie dann über den Cap bei 60 Euro durchs Ziel, erhalten Anleger exakt diese 60 Euro ausbezahlt, woraus sich eine Maximalrendite von 9,5 Prozent (16,5 Prozent p.a.) ergibt. Rutscht die Aktie zum Laufzeitende unter die 60-Euro-Marke, tilgt der Emittent in Aktien. Der Einstandskurs liegt dann bei 54,79 Euro, was dem aktuellen Zertifikate Kurs entspricht. Der Rabatt gegenüber dem Direktinvestment beträgt knapp zehn Prozent.

CTS Eventim-Aktie (Tageschart): Start der Gegenbewegung

Bildquelle: CTS Eventim; Chartquelle: stock3.com