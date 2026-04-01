Washtec-Aktie // Zwei dicke Dividenden in 14 Monaten

Das kann sich sehen lassen: In einem schwierigen Marktumfeld steigerte Washtec den Umsatz auf ein neues Rekordniveau, bei steigenden Gewinnen und verbesserten Margen. Zudem sollen Anleger eine höhere Dividende erhalten. Trotzdem hat sich die Washtec-Aktie (750750) von ihrem Zwischenhoch aus dem Februar recht deutlich entfernt. Wir klären auf.

Beim Umsatz erreichte Washtec im vergangenen Geschäftsjahr mit 498,6 Millionen Euro ein Plus von 4,6 Prozent und zugleich einen neuen Rekord in der Firmengeschichte. Einher ging ein Plus von 7,5 Prozent auf 80,9 Millionen Euro beim operativen Ergebnis (Ebit). Daraus ergibt sich eine von 9,5 auf 9,8 Prozent verbesserte Ebit-Marge. Anleger sollen am Erfolg der Gesellschaft mit einer von 2,40 Euro auf 2,50 Euro erhöhten Dividende partizipieren.

Besonders gut entwickelte sich das Segment „Europa und sonstige“, wo in allen Bereichen Zuwächse erzielt werden konnten. Demgegenüber gab es im Segment „Nordamerika“ leichte Umsatzrückgänge. Trotzdem sieht das Management die Gesellschaft auf Kurs. Der Vorstand stellte dabei vor allem in den Vordergrund, dass das Geschäftsmodell auch in einer schwierigen Wirtschaftsumfeld gut funktioniert.

Trotzdem liegen die Schwerpunkte im Jahr 2026 auf einer konsequenten Umsetzung eines Effizienzprogramms. Dies soll helfen, die Ziele für 2026 zu erreichen, speziell auf der Ertragsseite. Demnach soll der Umsatz im mittleren einstelligen Prozentbereich zulegen, bei einer überproportionalen Ebit-Verbesserung.

Die Washtec-Aktie hatte erst Ende Februar bei 51,60 Euro das höchste Niveau seit 2022 erklommen. Obwohl die Daten und der Ausblick (beides wurde schon vorab veröffentlicht) sehr gut waren, setzen anschließend Gewinnmitnahmen ein. Dies war natürlich auch dem unsicheren Marktumfeld geschuldet. Dabei korrigierte das Papier bis in den Bereich von 45 Euro, wo der Titel auch jetzt noch notiert.

Somit ging die jüngste Markterholung an der Washtec-Aktie nahezu spurlos vorbei. Daraus erkennen wir ein gewisses Nachholpotential, zumal der Titel des Spezialisten für Fahrzeugwaschtechnik im Bereich um 45 Euro charttechnisch gut unterstützt ist. Ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14 auf Basis der geschätzten Gewinne für 2027 und vor allem eine sehr attraktive Dividenden-Rendite von 5,5 Prozent überzeugen auch fundamental.

Zu beachten ist, dass die Hauptversammlung der Gesellschaft am 12. Mai, also in rund sechs Wochen stattfindet. Wer also jetzt die Aktie kauft, kann binnen 14 Monaten zweimal eine attraktive Dividende einkassieren, da davon auszugehen ist, dass Washtec auch das Jahr 2026 erfolgreich gestalten kann. Für Dividendenjäger und Langfristanleger bleibt der Titel, den wir zuletzt im August [HIER klicken] bei Kursen um 40 Euro empfohlen hatten, weiterhin sehr attraktiv.

Leider bieten die Emittenten von Zertifikaten weiterhin keine Papiere auf diesen Basiswert an. Speziell Discount-Zertifikate wären bei der vorhandenen Volatilität ein spannendes Produkt um in die Aktie verbilligt einsteigen zu können. Hier dürfen die Emittenten gerne nachlegen.

Washtec-Aktie (Tageschart): an der Unterstützung angekommen

Chartquelle: stock3.com; Bildquelle: Washtec