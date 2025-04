Cancom-Aktie // Kursrückgang als Einstiegschance

Auch bei Cancom macht das wirtschaftlich unsichere Umfeld bemerkbar. Der IT-Dienstleister konnte mit den Zahlen für 2024 die eigenen Erwartungen zwar erreichen, doch der Ausblick auf 2025 verstimmte den Kapitalmarkt. Denn das Management äußerte sich zurückhaltend und verwies auf das volatile Marktumfeld mit geopolitischen und ökonomischen Risiken. Die Aktie musste daher Kursverluste hinnehmen.

Das Jahr 2024 lief ordentlich. Cancom konnte den Konzernumsatz um 14,1 Prozent auf 1,74 Milliarden Euro steigern. Auch beim operativen Ergebnis (Ebitda) erreichte der Konzern mit 113 Millionen zudem nahezu das gute Vorjahresergebnis von 115,7 Millionen Euro, obwohl steigende Kosten auch hier ankamen.

Besonders erfreulich entwickelte sich das Segment International. Dabei stach die Austria-Tochter heraus, die ohnehin einen wesentlichen Anteil am internationalen Geschäft trägt. Deren Umsatz stieg um satte 55,8 Prozent auf knapp 603 Millionen Euro. Das Ebitda kletterte dabei von 34,6 Millionen auf 43,3 Millionen Euro. Demgegenüber blieb Deutschland mit einem Umsatz von 1,13 Milliarden Euro vorher. Hier lag das Ebitda mit knapp 70 Millionen doch relativ deutlich unter dem Vorjahreswert von 81 Millionen Euro.

Wir können sich auf eine unveränderte Dividende von einer Euro freuen, die nach der Hauptversammlung am 24. Juni ausgeschüttet werden soll, vorausgesetzt die Aktionäre stimmen dem Vorschlag des Vorstands zu.

Bei der Prognose für 2025 verweist das Management auf die zunehmende Digitalisierung der Kunden. Zudem strebt die Verwaltung an, weiterhin erste Ansprechpartner für die Implementierung von künstlicher Intelligenz zu sein. Damit soll im Gesamtjahr 2025 ein Umsatz zwischen 1,70 und 1,85 Milliarden Euro erzielt werden. Das Ebitda soll dabei zwischen 115 und 130 Millionen Euro durchs Ziel gehen und damit in jedem Fall über den Wert von 2024 liegen.

Allerdings hatten die Analysten im Vorfeld höhere Zielwerte erwartet. Daher rutschte die Aktie am gestrigen Montag relativ deutlich ab: Sie sank von einem Niveau um 28 Euro bis in den Bereich um 22 Euro. Immerhin konnte sich der Titel im heute verbesserten Börsenumfeld wieder bis in den Bereich von 24 Euro erholen.

Mit Blick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17 (Basis: 2026er-Schätzungen) und die Dividenden-Rendite von mehr als vier Prozent gefällt uns die Cancom-Aktie (541910). Auch charttechnisch sehen wir durchaus Potential. Der Titel weist im Bereich von 22 bis 23 Euro eine gute Unterstützung auf, die sich bislang als robust erwies. Langfristanleger können daher auf diesem Niveau limitierte Kauforders platzieren.

Cancom-Aktie (Tageschart): Unterstützung hält

Bildquelle: Cancom; Chartquelle: stock3.com