Ili Digital // Brutal digital

„Mehr reden als machen“, dieser Eindruck drängt sich manchmal bei den Digitalisierungsbemühungen deutscher Unternehmen auf. Kein wirklich gutes Zeugnis stellte auch der DAX Digital Monitor 2022 den größten börsennotierten Unternehmen aus, den KPMG, die Universität Duisburg-Essen und die FOM Hochschule im Dezember 2022 veröffentlichten. Der durch Covid-19 gewonnene digitale Schwung erlahme, so hieß es und die Verankerung der Digitalisierung in einem eigenen Vorstandsressort gebe es auch nur bei einer geringen Minderheit der 40 DAX Unternehmen. Dafür werde von den Firmen viel ausführlicher als bisher über Digitalisierung berichtet – sehr oft lediglich als Mittel zur Kosteneinsparung.

Serhan Ili kann über „reden statt machen“ nur den Kopf schütteln. Der Unternehmer mit Doktortitel führt mit seiner Ili Digital AG andere Unternehmen in die digitale Welt – beginnend bei der Beratung und endend mit der Umsetzung und Implementierung neuer, digitaler Geschäftsmodelle. Zwischen beiden Zeitpunkten liegt in aller Regel weniger als ein Jahr. Die reine Entwicklung einer tragfähigen Digitalstrategie dauert dabei meistens sogar lediglich sechs Wochen. Die Geschwindigkeit hat ihren Grund: Ili ist überzeugt, dass die digitalen Märkte jetzt verteilt werden – und wer zu lange wartet, den bestraft der Markt.

Ein bisschen „digi“ hier und ein wenig „tal“ dort, das ist nicht Serhan Ilis Sache. Wenn er und sein Team Geschäftsmodelle digitalisieren, dann krempeln sie diese von Grund auf – fast schon brutal – um. Der radikale Ansatz und die Bereitschaft auch ganz neue Wege auszuprobieren, unterscheiden Ili Digital von den alteingesessenen Beratungen, den Big Five. Dabei spielt das Unternehmen mit Hauptsitz in Karlsruhe längst oben mit: zu den Kunden zählen BASF, Renolit und große Volksbanken ebenso wie Toyota, Schmitz Cargobull und Porsche.

Wenn Serhan Ili über Digitalisierung spricht, dann dauert es nie sehr lange, bis er bei Nachhaltigkeit landet. Und dann ist oft erneutes Kopfschütteln bei ihm angesagt. Denn seiner Beobachtung nach, werden die Themen viel zu wenig miteinander verknüpft. Dabei sind digitale Geschäftsmodelle häufig der notwendige Beschleuniger, um Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und gleichzeitig damit Geld zu verdienen. Für eine namhafte Volksbank hat die Gesellschaft eine Softwarelösung entwickelt, mit der Geschäftskunden aus ihren Finanzkennzahlen eine tragfähige Indikation für ihren CO2-Fußabdruck ableiten können. Das deckt Verbesserungspotenziale für die Umwelt auf und hilft der Bank, ihren Kunden ein neues Produkt anzubieten. Damit auf dem Weg in die digitale Zukunft kein Schwung verloren gehen, hat Ili Digital ein Team von mehr als 100 Entwicklern in Pakistan aufgebaut, das aus Strategien schnell digital Produkte macht.

Serhan Ili redet schnell, nicht nur sein Team und Kunden sagen ihm nach, dass er noch schneller denkt. Das hilft seinem Unternehmen, frühzeitig digitale Trends zu erspüren. Der explosionsartige Fortschritt bei Künstlicher Intelligenz in den vergangenen Quartalen überrascht den Firmenlenker entsprechend wenig, „ein extrem leistungsfähiges Tool, das sehr verantwortungsvoll genutzt werden muss“, so ist Ili überzeugt. Entsprechend bastelt Ili Digital längst an Konzepten, wie Digitalstrategien durch Künstliche Intelligenz noch besser und effizienter werden. Mehrfach in der Woche kommt allerdings der Punkt, an solche Themen komplett in den Hintergrund rücken, dann steht er als ein Trainer der F-Jugend eines örtlichen Fußballvereins auf dem Platz – ganz und gar analog.

