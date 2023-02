Ceotronics-Aktie // Viel Fantasie und eine günstige Bewertung

Ceotronics ist Anbieter von mobilen digitalen Funk-Netzen und den entsprechenden Endgeräten. Die Kommunikations-Headsets- und Sprechsystemen werden für die professionelle Nutzung und harte Bedingungen gebaut, sodass sie auf Flughäfen, bei Feuerwehren, bei der Polizei, in der Nuklearindustrie, in der Luft- und Raumfahrt-Industrie sowie auch beim Militär und Spezialeinheiten zum Einsatz kommen. Das sorgt bei der Aktie für Umsatz- und Gewinnfantasie, da die westeuropäischen Streitkräfte in den nächsten Jahren sukzessive aufgerüstet werden sollen.

Nach einem Rekordumsatz im Vorjahr konnte Ceotronics im ersten Geschäftshalbjahr 2022/23 (1. Juni bis 30. November 2022) die Erlöse um 1,5 Prozent auf 15,4 Millionen Euro (Vorjahreszeitraum: 15,2 Millionen Euro) steigern. Der Konzern-Betriebsgewinn (Ebit) verbesserte sich dabei von 2,6 auf 2,7 Millionen Euro und das Nettoergebnis von 1,8 auf 1,9 Millionen Euro. Die Ebit-Marge erreichte mit 17,4 Prozent einen schönen Wert.

Üppig ist auch der Auftragsbestand mit 14,6 Millionen Euro, auch wenn sich der Auftragseingang im ersten Halbjahr m Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 13,4 Prozent auf 13,1 Millionen Euro verringerte.

Aufgrund diese Auftragsbestands schätzt die Unternehmensleitung für das Gesamtjahr einen Umsatzplus von drei Prozent auf 30 Millionen Euro und ein Konzernergebnis nach Steuern in Höhe von 2,3 Millionen Euro, was somit, wegen Kostensteigerungen im Personalbereich, bei der Materialbeschaffung sowie einer geringeren Aktivierung von F&E Eigenleistungen, leicht hinter dem Vorjahr zurückbliebe.

Derzeit kommt Ceotronics auf einen Marktwert von 31,3 Millionen Euro. Angesichts wachsender Ausgaben für Verteidigung und Sicherheit, einen Eigenkapital von 16,5 Millionen Euro und einem geschätzten Umsatz von 30 Millionen Euro ist das keine ambitionierte Bewertung. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) läge bei einem Nettogewinn von 2,3 Millionen Euro bei moderaten 13,6. Die aktuelle Ebit-Marge würde hier durchaus eine höhere Bewertung zulassen. Die Aktie von Ceotronics bleibt ein attraktives Investment, auch durch eine Dividenden-Rendite von zurzeit voraussichtlich 3,2 Prozent (Hauptversammlung ist am 3. November). Technisch wäre es gut, wenn die 200-Tage-Linie, die derzeit bei 4,90 Euro verläuft, bald wieder überschritten würde.

Ceotronics-Aktie (Tageschart): Barriere 200-Tage-Linie



Bildquelle: Ceotronics; Chartquelle: stock3.com

